В Башкирии мужчина напоил подругу и попытался ее изнасиловать

В Мелеузовском районе Башкирии мужчина напоил свою подругу и попытался ее изнасиловать, после чего украл телевизор и скрылся с места преступления. Как сообщили в пресс-службе районного суда, ему вменяют сразу две уголовные статьи.

Инцидент произошел 9 марта этого года. Обвиняемый вместе со своей подругой распивал в ее квартире спиртные напитки. Он предложил женщине интимную близость, на что она ответила отказом, тогда подсудимый решил ее изнасиловать.