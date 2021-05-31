«Родители убиты горем»: появились подробности гибели 15-летнего мальчика в реке под Уфой

29 мая в реке Дема в селе Нижегородка под Уфой утонул 15-летний мальчик. Стали известны подробности его гибели.

Подросток вместе со своим другом отправился искупаться на дикий пляж, но в какой-то момент ребята начали тонуть. К ним на помощь бросился случайный прохожий - мужчине удалось вытащить одного парня на берег, а второй уже к тому времени полностью ушел под воду. Спустя некоторое время его тело из воды извлекли спасатели.

Соседи утонувшего мальчика рассказали изданию КП-Уфа о том, что он был младшим ребенком в многодетной семье, в которой воспитывались 10 детей. Юноша был очень молчаливым, скромным, добрым, но всегда готовым прийти на помощь.

Вообще, пляж, конечно, у нас неофициальный, но там все купаются больше и негде. Очень жаль мальчика, в соседнем доме вырос. Родители сейчас убиты горем, ждут с севера старшую сестру, чтобы заняться похоронами. Лилия Кашина, соседка

Многодетной семье с похоронами решили помочь соседи. Они организовали для них сбор денежных средств.