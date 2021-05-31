Лесники Башкирии получили новую технику

Их предназначение не только тушение пожаров, но помощь в проведении лесовосстановительных работ. Техника и оборудование были закуплены в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». На эти цели в этом году было направлено свыше 90 миллионов рублей. Вскоре Минлесхоз объявит аукцион на покупку еще и тяжеловоза, его приобретут за счет сэкономленных средств ведомства.