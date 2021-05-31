В Башкирии презентовали книгу о воинах 112-й Башкавдивизии

В Сибае презентовали книгу «Шаймуратовцы – воины легендарной 112 Башкирский кавалерийской дивизии». В ней представлены биографии воинов, призванных в Красную армию из Башкирской АССР.
Книга стала результатом совместного труда Всемирного курултая башкир и издательства «Башкирская энциклопедия». Собирать сведения помогали и сами потомки героев, которые поделились воспоминаниями, документами и фотографиями из семейных архивов. Удалось собрать истории о 2700 воинах, при этом около тысячи фамилий не попали в справочник в связи с тем, что не были найдены подтверждающие документы их причастности к 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
В интернете есть электронная версия издания, где можно оставить комментарии и помочь в пополнении информации.