В Башкирии презентовали книгу о воинах 112-й Башкавдивизии

Книга стала результатом совместного труда Всемирного курултая башкир и издательства «Башкирская энциклопедия». Собирать сведения помогали и сами потомки героев, которые поделились воспоминаниями, документами и фотографиями из семейных архивов. Удалось собрать истории о 2700 воинах, при этом около тысячи фамилий не попали в справочник в связи с тем, что не были найдены подтверждающие документы их причастности к 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.