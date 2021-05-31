В Башкирии более 900 человек подхватили в отпуске коронавирус

На плановой оперативке в Правительстве Башкирии руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак раскрыла цифры заболевших коронавирусом за рубежом.
Из 71 тысяч туристов за границей подхватили вирус порядка 900 человек. На данный момент, по словам руководителя ведомства, единственная возможность избежать заболевания - вакцинация.
Помимо этого, по данным Анны Казак, не стоит забывать и о других заболеваниях. Уже за этот год зафиксированы случаи геморрагической лихорадки, а также заражения энцефалитом.
Радий Хабиров в ходе совещания обратился к главам районов и городов и напомнил, что их главная задача на данный момент - убедить своих жителей в необходимости пройти процедуру вакцинации. Напомним, вакцинирование в России проходит бесплатно, каждый желающий может записаться в очередь в поликлинику по месту жительства, либо подойти в рабочее время в торговые центры (в Уфе и Стерлитамаке).