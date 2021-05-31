В Башкирии более 900 человек подхватили в отпуске коронавирус

На плановой оперативке в Правительстве Башкирии руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак раскрыла цифры заболевших коронавирусом за рубежом. 

Фото №1 - В Башкирии более 900 человек подхватили в отпуске коронавирус

Из 71 тысяч туристов за границей подхватили вирус порядка 900 человек. На данный момент, по словам руководителя ведомства, единственная возможность избежать заболевания - вакцинация. 

Помимо этого, по данным Анны Казак, не стоит забывать и о других заболеваниях. Уже за этот год зафиксированы случаи геморрагической лихорадки, а также заражения энцефалитом. 

Радий Хабиров в ходе совещания обратился к главам районов и городов и напомнил, что их главная задача на данный момент - убедить своих жителей в необходимости пройти процедуру вакцинации. Напомним, вакцинирование в России проходит бесплатно, каждый желающий может записаться в очередь в поликлинику по месту жительства, либо подойти в рабочее время в торговые центры (в Уфе и Стерлитамаке).

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