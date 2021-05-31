В Башкирии более 900 человек подхватили в отпуске коронавирус

На плановой оперативке в Правительстве Башкирии руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак раскрыла цифры заболевших коронавирусом за рубежом.

Из 71 тысяч туристов за границей подхватили вирус порядка 900 человек. На данный момент, по словам руководителя ведомства, единственная возможность избежать заболевания - вакцинация.

Помимо этого, по данным Анны Казак, не стоит забывать и о других заболеваниях. Уже за этот год зафиксированы случаи геморрагической лихорадки, а также заражения энцефалитом.