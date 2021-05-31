«Чтобы вышли и вылизали город»: Радий Хабиров раскритиковал службы ЖКХ в Уфе

На оперативке в Правительстве Уфы Радий Хабиров жестко отчитал руководителя администрации Уфы.
Мэр Уфы Сергей Греков попал под критику руководителя Башкирии. Радий Хабиров заявил, что его не устраивает грязное состояние башкирской столицы. Он отметил, что вокруг растет бурьян, а на полянах много одуванчиков, которые, к слову, являются жестким аллергеном.
Руководитель республики потребовал поменять людей, которые отвечают за блок ЖКХ. Радий Хабиров добавил, что больше не хочет этих людей в администрации города.