«Чтобы вышли и вылизали город»: Радий Хабиров раскритиковал службы ЖКХ в Уфе

На оперативке в Правительстве Уфы Радий Хабиров жестко отчитал руководителя администрации Уфы. 

Фото №1 - «Чтобы вышли и вылизали город»: Радий Хабиров раскритиковал службы ЖКХ в Уфе

Мэр Уфы Сергей Греков попал под критику руководителя Башкирии. Радий Хабиров заявил, что его не устраивает грязное состояние башкирской столицы. Он отметил, что вокруг растет бурьян, а на полянах много одуванчиков, которые, к слову, являются жестким аллергеном. 

Руководитель республики потребовал поменять людей, которые отвечают за блок ЖКХ. Радий Хабиров добавил, что больше не хочет этих людей в администрации города. 

Я выражаю крайнее недовольство уборкой Уфы. Я думаю, что руководитель по ЖКХ в Уфе еще неделю поработает и все. Вы его встряхните. У меня достаточно дел, чем заниматься. Безобразие! Я же не на Луне живу, мне контрольное управление приносит. Я считаю, что столица республики должна благоухать, что, кстати, достижимо. Займитесь этим вопросом. МинЖКХ, вы усильтесь, вы для того и есть, чтобы смотреть. Бурьян мне по уши, у меня 186 рост. Безобразие! Перегруппируйте финансы! Чтобы люди вышли и вылизали этот город!

Радий Хабиров
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