«Чтобы вышли и вылизали город»: Радий Хабиров раскритиковал службы ЖКХ в Уфе

Я выражаю крайнее недовольство уборкой Уфы. Я думаю, что руководитель по ЖКХ в Уфе еще неделю поработает и все. Вы его встряхните. У меня достаточно дел, чем заниматься. Безобразие! Я же не на Луне живу, мне контрольное управление приносит. Я считаю, что столица республики должна благоухать, что, кстати, достижимо. Займитесь этим вопросом. МинЖКХ, вы усильтесь, вы для того и есть, чтобы смотреть. Бурьян мне по уши, у меня 186 рост. Безобразие! Перегруппируйте финансы! Чтобы люди вышли и вылизали этот город!

Радий Хабиров