Под Уфой потушили пожар на мусорном полигоне

В посёлке Новые Черкассы потушили пожар на мусорном полигоне. Огонь бушевал около четырёх суток.

Напомним, о пожаре на полигоне стало известно ещё 26 мая. Площадь возгорания составила около 300 кв.м. Жители Уфы массово пожаловались на едкий химический запах из-за горения мусора.

Тушить возгорание отправились 6 грузовиков, 7 поливомоечных машин, 4 пожарных расчета и 40 человек личного состава. Открытое горение были ликвидировано на следующий день 27 мая. Однако полностью потушить пожар удалось только 30 мая.