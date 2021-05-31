В Башкирии праздничный салют закончился пожаром

В Стерлитамаке произошёл несчастный случай. Во время празднования Дня химика в одном из филиалов БашГУ произошёл пожар из-за фейерверка.

Как сообщают очевидцы, 29 мая прошёл городской праздник, который завершился ярким салютом. Однако через несколько минут после начала салюта один из снарядов взорвался, а искры угодили в окно рядом стоящего учебного учреждения.

Огнём охватило мебель в кабинете на втором этаже. Возгорание отправились тушить 5 пожарных машин и 12 единиц личного состава. К счастью, повреждение получили лишь несколько стульев. Пострадавших и погибших нет.

Фото: МЧС по РБ.