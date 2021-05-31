В Башкирии за выходные в воде погибли три человека

Госкомитет РБ по ЧС поделился удручающей статистикой. С начала этого года в воде погиб уже 31 человек. Среди них трое – дети.

Только за прошедшие выходные в воде погибли три человека. 58-летний мужчина утонул на отдыхе у пруда в селе Новокангышево Дюртюлинского района 28 мая. Его тело удалось найти только 31 мая. Похожий случай произошёл на Верхоторском пруду в Ишимбайском районе, где из воды вытащили тело 50-летнего мужчины.