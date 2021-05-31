В Уфе на 12-летнего мальчика упали футбольные ворота

В Уфе произошёл несчастный случай на одной из детских игровых площадок. На 12-летнего мальчика упали футбольные ворота.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл 24 мая во дворе дома по улице Рихарда Зорге. Ребёнок играл на площадке, когда на его голову упали футбольные ворота. Мальчика срочно госпитализировали – сейчас ему оказывается лечение в больнице.