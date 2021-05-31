В Уфе на 12-летнего мальчика упали футбольные ворота

В Уфе произошёл несчастный случай на одной из детских игровых площадок. На 12-летнего мальчика упали футбольные ворота.

Фото №1 - В Уфе на 12-летнего мальчика упали футбольные ворота

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл 24 мая во дворе дома по улице Рихарда Зорге. Ребёнок играл на площадке, когда на его голову упали футбольные ворота. Мальчика срочно госпитализировали – сейчас ему оказывается лечение в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Допрашиваются свидетели, проводится проверка конструкции и двора в целом.

Следователи допрашивают очевидцев, истребовали и анализируют техническую и организационно-распорядительную документацию на установленные ворота. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности при содержании оборудования на данной игровой площадке.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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