В Уфе сотрудник УФСИН героически спас утопающего мужчину

В прошедшие выходные сотруднику УФСИН Альберту Мустафину в Уфе удалось спасти от смерти 33-летнего отдыхающего. Инцидент произошёл на озере «Карьерном» в Дёмском районе.
Пресс-служба МЧС по РБ сообщает, что спецназовец занимался спортом на берегу. В этот момент он заметил, что на озере тонет мужчина. Это подтвердили коллеги пострадавшего. Не раздумывая, Альберт Мустафин бросился в воду и за две минуты вытащил тонущего на берег, а после оказал первую медицинскую помощь.
Спецназовец, пользуясь профессиональными знаниями, вытащил мужчину из бессознательного состояния. После пострадавшего госпитализировали.
Фото: МЧС по РБ.