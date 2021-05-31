В Уфе сотрудник УФСИН героически спас утопающего мужчину

В прошедшие выходные сотруднику УФСИН Альберту Мустафину в Уфе удалось спасти от смерти 33-летнего отдыхающего. Инцидент произошёл на озере «Карьерном» в Дёмском районе.

Фото №1 - В Уфе сотрудник УФСИН героически спас утопающего мужчину

Пресс-служба МЧС по РБ сообщает, что спецназовец занимался спортом на берегу. В этот момент он заметил, что на озере тонет мужчина. Это подтвердили коллеги пострадавшего. Не раздумывая, Альберт Мустафин бросился в воду и за две минуты вытащил тонущего на берег, а после оказал первую медицинскую помощь.

Спецназовец, пользуясь профессиональными знаниями, вытащил мужчину из бессознательного состояния. После пострадавшего госпитализировали.

Фото: МЧС по РБ. 

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