Житель Башкирии зарезал своего брата-инвалида

Жуткая семейная драма развернулась в Буздякском районе. 52-летний мужчина ударил ножом своего старшего брата-инвалида.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, 84-летняя женщина и двое её сыновей 59 и 52 лет проживают в одном доме. Между родственниками часто возникают конфликты, так как младший брат не доволен тем, что его брат-инвалид тратит свою пенсию только на алкоголь.

В злополучный вечер 52-летний мужчина сам изрядно выпил и пошёл в очередной раз ругаться со старшим братом. Однако конфликт слишком быстро превратился в потасовку, во время которой сельчанин схватил кухонный нож и ударил им брата-инвалида. Пострадавшему удалось самостоятельно дозвониться в скорую помощь.