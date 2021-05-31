В Уфе вновь вырастет стоимость проезда на общественном транспорте

Сегодня, 31 мая, стало известно, что стоимость общественного транспорта в Уфе вновь подорожает. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Повышение цен ожидается с 7 июня 2021 года. Изменения коснутся таких маршрутов, как №220 «Профилакторий «Радуга» — Южный автовокзал», №224 «Ул. Адмирала Макарова — Микрорайон «Южный», №233 «Ул. Бельская - ТЭЦ-1» и №288 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Максимовка.

Стоимость проезда вырастет до 30 рублей. Цена будет одинаковой как для наличной оплаты, так и для безналичного расчёта, в том числе, и по транспортной карте «Алга».