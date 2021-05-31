Бронзовый призер первенства Европы Илья Кандалин вернулся в Уфу

Борец из города Октябрьского Илья Кандалин провел четыре встречи. Первые две очень уверенно: спортсмен признался, что соперники были как будто неподготовленными. А вот за выход в финал в поединке с конкурентом из Грузии не повезло. В утешительном бое за третье место Илья Кандалин сумел занять третье место. Противостоял Кандалину местный борец Стефанов. С первых секунд схватки башкирский борец захватил инициативу. Проведя два броска, он уверенно повел в счете, а следом прижал соперника к ковру-туше.