В Башкирии простились с одним из лучших тренеров России по плаванию Ханифом Шафиковым

Сегодня в Салавате простились с легендарным тренером и талантливым наставником. Не стало Шафикова Ханифа Хамитовича – тренера по плаванию, воспитавшего мастера спорта международного класса, мастеров спорта СССР и России, призеров чемпионата СССР и России, Кубка СССР, Спартакиады народов СССР-91 и учащихся России.

Воспитанники Ханифа Хамитовича входили и входят в состав сборной России по плаванию. Одна из самых талантливых – Полина Егорова. На первых Европейских играх в Баку она стала шестикратной чемпионкой. Участвовала в чемпионате Европы, проходившем в 2015 году в Нетании. Она заняла там девятое место, но благодаря тому, что попала в сборную России и участвовала на международных соревнованиях, получила статус мастера спорта международного класса.