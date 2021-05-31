В Башкирии прошел первый день сдачи ЕГЭ

В Башкортостане прошел первый день Единого государственного экзамена. Проверяют знания литературы, химии и географии. Всего ЕГЭ в республике сдадут почти 20 тысяч учеников выпускных классов. Для этого подготовлено 100 пунктов по всему региону.

В метре друг от друга ровным строем они ждут своей очереди. В руках – паспорт, в глазах – волнение.

Несмотря на напряженную атмосферу ожидания, ученики все-таки находят позитив и успокаивают себя. Следующий этап – осмотр металлоискателем и регистрация в аудитории. В 16 кабинетах распределили четыре школы. Сегодня пишут литературу, химию и географию.

Для Валерии Красновой география – один из основных предметов при поступлении. К нему она готовилась с 10-го класса. И вот скоро таймер начнет отсчет. Три часа дается на то, чтобы применить накопившиеся за всю школьную программу знания.

Столько было пройдено и решено пробников, что уже просто надеюсь на лучшее. Главное – поспать. Перед экзаменом главное поспать, конечно. Валерия Краснова, ученица

Помимо 200 учеников переживают и организаторы. Их работа начинается в семь утра и не заканчивается, пока из школы не выйдет последний экзаменуемый.

С калитки мы встречаем детей, их приводят сопровождающие, на одну школу два сопровождающих. Они привозят детей, мы их разделяем по группам, они заходят в школу, дальше их встречают сотрудники ЦОБ. Детей осматривают и мы пропускаем детей в ППИ. Азат Батыршин, директор школы №44 г. Уфы