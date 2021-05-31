В Башкирии продолжают регистрировать зараженных коронавирусом

Так, конкретно в Башкирии за прошлые сутки зарегистрировали 90 заражённых коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 38 201. При этом с выздоровлением за сутки выписали 93 пациента, а за всё время – 36 152. Смертью закончился ещё один случай заболевания (за всё время – 522).