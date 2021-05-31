В Башкирии продолжают регистрировать зараженных коронавирусом

В России продолжают фиксировать зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Так, конкретно в Башкирии за прошлые сутки зарегистрировали 90 заражённых коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 38 201. При этом с выздоровлением за сутки выписали 93 пациента, а за всё время – 36 152. Смертью закончился ещё один случай заболевания (за всё время – 522).
В России за всё время пандемии уже зарегистрировали 5 071 917 человек с коронавирусом. Этот показатель за сутки увеличился на 8475. Выздоровели — 4 684 585 (за сутки – 6715), скончались — 121 501 (за сутки – 339). Одновременно болеет 265 831 пациент.