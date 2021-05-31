В Башкирии проводится мониторинг безопасности детских площадок

Общественная палата Башкирии продлила мониторинг безопасности детских площадок в республике в рамках реализации проекта Общественной палаты РФ «Безопасные детские площадки» до 10 июня. Любой желающий может пройти опрос и оставить своё мнение по этой ссылке.
Главное задачей опроса является оценка обеспеченности ребят доступными детскими площадками. Также немаловажным является их безопасность и состояние.
Задача проекта «Безопасные детские площадки» – выявление детских площадок, не соответствующих нормативным требованиям и представляющих опасность для жизни и здоровья детей, а также работа с местными органами власти, управляющими компаниями, другими заинтересованными лицами по устранению выявленных недостатков.
По результатам опроса Общественной палатой РБ будут проведены общественные проверки детских и спортивных площадок с привлечением Регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Башкортостан, специалистов соответствующих ведомств и экспертов. Результаты мониторинга будут направлены в Министерство ЖКХ республики и Общественную палату РФ, администрации муниципальных образований.
В преддверии летних каникул и в канун Международного дня защиты детей проведен уже предварительный этап мониторинга. Наибольшее количество опрошенных составили жители Уфы, Белебея, Краснокамского района, Стерлитамака, Благовещенска, Чишминского района, Ишимбая, Уфимского района, Дюртюли, Октябрьского, Аургазинского района, Салавата, Нефтекамска, Давлеканово, Баймака.
На вопрос «Насколько безопасны детские площадки?», большинство опрошенных – 77,8 % ответили, что детские площадки крайне небезопасны. Аналогичная картина ответов – и по спортивным площадкам, 76,5 % посчитали, что спортивные площадки в их дворах крайне небезопасны.
О том, что детские площадки оснащены базовым набором элементов «качели», «горки», «песочницы» сообщили 200 человек, это две трети от общего числа опрошенных. При этом, как выяснилось, урны, карусели, специальное покрытие есть далеко не во всех площадках. О наличии зеленых насаждений сообщают единицы.
Однако опрошенные отметили что, не на всех площадках есть специальное покрытие, а имеющиеся горки и песочницы в плохом состоянии.
На вопрос «какими элементами оборудованы спортивные площадки?», большинство опрошенных ответили, что освещением (9,6 %), ограждением (16,2%), урнами (14,9%), элементами для игры в мяч (14,9%), элементами для занятия легкой атлетикой (9,6%). При этом часть ответивших отметили, что площадки в плохом состоянии, плохое ограждение, нет спортивных снарядов. Крайне редко отмечали наличие велодорожек, беговых дорожек и информационных стендов.
На вопрос «доступны ли детские и спортивные площадки для детей-инвалидов?», большинство опрошенных ответило отрицательно. По примечаниям к вопросу видно, что детям с ограниченными возможностями попасть на площадку затруднительно, затрудняют проход также припаркованные машины и высокий бордюр.
На отсутствие спортивных детских площадок пожаловались 11 %. Также в ходе мониторинга выяснилось, что на месте площадок есть ямы и камни, небезопасная ограда, неровные поверхности, а футбольная площадка без покрытия.
Стерлитамакцы пожаловались на нехватку детских и спортивных площадок, ишимбайцы же считают, что имеющиеся у них площадки недостаточно хорошо благоустроены.
Среди жалоб жителей прозвучало следующее: «старую площадку демонтировали, так как она развалилась, а нынешняя ничем не оборудована», «Нет зеленых насаждений», «Нет игровых элементов для инвалидов», «площадки опасны для детских игр», «нет специального покрытия на детских площадках», «у нас нет детской площадки, лет 70 поставили лестницу и качели, вот они и стоят с трудом», «площадка находится посередине проезда автомобилей, нет безопасного перехода от домов к площадке», «нет мягкого покрытия», «нет детских и спортивных площадок совсем».