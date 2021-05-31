В Башкирии проводится мониторинг безопасности детских площадок

Среди жалоб жителей прозвучало следующее: «старую площадку демонтировали, так как она развалилась, а нынешняя ничем не оборудована», «Нет зеленых насаждений», «Нет игровых элементов для инвалидов», «площадки опасны для детских игр», «нет специального покрытия на детских площадках», «у нас нет детской площадки, лет 70 поставили лестницу и качели, вот они и стоят с трудом», «площадка находится посередине проезда автомобилей, нет безопасного перехода от домов к площадке», «нет мягкого покрытия», «нет детских и спортивных площадок совсем».