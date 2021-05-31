Жителя Башкирии обвинили в разжигании ненависти в соцсетях

61-летнего жителя Белорецкого района обвинили в разжигании ненависти в социальных сетях. Прокуратура направила обвинительное заключение в суд.

Фото №1 - Жителя Башкирии обвинили в разжигании ненависти в соцсетях

Известно, что с августа по ноябрь 2020 года мужчина активно выкладывал на личной странице в «Одноклассниках» посты с крайне агрессивным содержанием. Также обвиняемый оставлял негативные комментарии к заметкам других пользователей.

Была проведена лингвистическая экспертиза, которая доказала наличие деструктивного смысла в сообщениях пользователя. Мужчина активно унижал человеческое достоинство по признакам национальности, языка и происхождения.

Ранее пользователь сети уже был оштрафован на 10 тысяч рублей за такое же правонарушение, однако от деструктивной деятельности его это не остановило. Свою вину мужчина не признаёт, а дело направлено в суд.

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