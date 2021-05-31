Жителя Башкирии обвинили в разжигании ненависти в соцсетях

61-летнего жителя Белорецкого района обвинили в разжигании ненависти в социальных сетях. Прокуратура направила обвинительное заключение в суд.

Известно, что с августа по ноябрь 2020 года мужчина активно выкладывал на личной странице в «Одноклассниках» посты с крайне агрессивным содержанием. Также обвиняемый оставлял негативные комментарии к заметкам других пользователей.

Была проведена лингвистическая экспертиза, которая доказала наличие деструктивного смысла в сообщениях пользователя. Мужчина активно унижал человеческое достоинство по признакам национальности, языка и происхождения.