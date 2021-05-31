В Башкирии на обновление школьных столовых выделят 1 млрд рублей

Миллиард рублей выделят в Башкортостане на обновление оборудования в школьных столовых. До 1 сентября подготовят контракты. Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве республики поручил главам муниципалитетов найти надежных партнеров, с которыми будут заключены соглашения на три года. Какие еще темы обсуждались и почему Глава Башкортостана раскритиковал коммунальщиков Уфы?
Пик жалоб на школьное питание – 154 – пришелся на февраль. К концу учебного года их число снизилось до шести. Система контроля обновилась и самим родительским сообществом, и школами, и муниципалитетами. На сайтах учебных заведений любой желающий может изучить меню, посмотреть фотографии блюд. Там же размещаются QR-коды с информацией о поступающем продовольственном сырье и пищевой продукции. Далее в Башкортостане планируют обновлять оборудования в столовых образовательных учреждений. Выделяется 1 млрд рублей. Также пересматриваются соглашения с операторами школьного питания.
Резкой критике подверглось нанесение разметки на дорогах регионального и межмуниципального значения. Белая краска – по яме. Качество выполнения работ вызывает много вопросов. И Радий Хабиров потребовал разобраться. Кроме того, Глава Башкортостана охарактеризовал как «безобразие» уборку в Уфе. Он раскритиковал работу коммунальщиков и потребовал навести порядок. Руководитель республики поручил мэру Уфы Сергею Грекову перегруппировать силы и финансы, чтобы улучшить работу коммунальщиков и жилищников в городе.
Министерству ЖКХ Башкортостана Радий Хабиров также дал поручение усилить свою работу в этом направлении. Он привел в пример город Янаул, который в любое время года чистый и администрация выдерживает стандарты по благоустройству. Радий Хабиров также поручил правительству разработать программу поддержки народных промыслов. Как сообщил министр промышленности и инновационной политики Башкортостана Александр Шельдяев, по итогам января-апреля 2021 года индекс промпроизводства достиг 102,1 процента. Наибольшая динамика в обработке древесины (160,6 процента), полиграфии (155,2 процента), производстве автотранспортных средств (154,1 процента).
Хорошей историей назвал Радий Хабиров возможность молодым людям поработать летом в студенческих стройотрядах. В Башкортостане в этом году создано более 2300 тысяч вакансий. Однако сферу ждут изменения. Глава региона отметил, что со стороны вузов нет должного внимания и поручил Министерству образования и совету ректоров провести совещание и выработать пути развития.