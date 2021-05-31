В Башкирии на обновление школьных столовых выделят 1 млрд рублей

Миллиард рублей выделят в Башкортостане на обновление оборудования в школьных столовых. До 1 сентября подготовят контракты. Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве республики поручил главам муниципалитетов найти надежных партнеров, с которыми будут заключены соглашения на три года. Какие еще темы обсуждались и почему Глава Башкортостана раскритиковал коммунальщиков Уфы?

Пик жалоб на школьное питание – 154 – пришелся на февраль. К концу учебного года их число снизилось до шести. Система контроля обновилась и самим родительским сообществом, и школами, и муниципалитетами. На сайтах учебных заведений любой желающий может изучить меню, посмотреть фотографии блюд. Там же размещаются QR-коды с информацией о поступающем продовольственном сырье и пищевой продукции. Далее в Башкортостане планируют обновлять оборудования в столовых образовательных учреждений. Выделяется 1 млрд рублей. Также пересматриваются соглашения с операторами школьного питания.

Партнеров вы сами найдите. Но мы будем вмешиваться в том случае, если будет фонить и будут жалобы жителей. Как вы обеспечите качество, мне не интересно, но вы должны обеспечить качество. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

При аукционе единственным критерием отбора поставщика является цена. А мы перераспределили именно на конкурс с ограниченным участием, потому что помимо ценовых характеристик при отборе поставщика, учитывается и наличие у него материально-технической базы, наличие специалистов в штате, которые необходимы при организации питания и много моментов, которые мы на сегодня разработали и внедрили в наш стандарт. Все эти комплексные мероприятия позволили республике в том году занять второе место во всероссийском конкурсе по лучшим практикам по организации горячего питания. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Резкой критике подверглось нанесение разметки на дорогах регионального и межмуниципального значения. Белая краска – по яме. Качество выполнения работ вызывает много вопросов. И Радий Хабиров потребовал разобраться. Кроме того, Глава Башкортостана охарактеризовал как «безобразие» уборку в Уфе. Он раскритиковал работу коммунальщиков и потребовал навести порядок. Руководитель республики поручил мэру Уфы Сергею Грекову перегруппировать силы и финансы, чтобы улучшить работу коммунальщиков и жилищников в городе.

Безобразие! Я же не на Луне живу, мне постоянно поступает информация, что происходит с уборкой Уфы. Я считаю, что столица четырехмиллионной республики должна благоухать и быть абсолютно чистой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Министерству ЖКХ Башкортостана Радий Хабиров также дал поручение усилить свою работу в этом направлении. Он привел в пример город Янаул, который в любое время года чистый и администрация выдерживает стандарты по благоустройству. Радий Хабиров также поручил правительству разработать программу поддержки народных промыслов. Как сообщил министр промышленности и инновационной политики Башкортостана Александр Шельдяев, по итогам января-апреля 2021 года индекс промпроизводства достиг 102,1 процента. Наибольшая динамика в обработке древесины (160,6 процента), полиграфии (155,2 процента), производстве автотранспортных средств (154,1 процента).