В новом микрорайоне Уфы появится детский сад на 260 мест

Долгожданный детский сад в Кузнецовском затоне могут сдать к концу года. Микрорайон активно застраивается, но растут только высотки – дошкольных учреждений нет. Будущий детсад рассчитан на 260 мест. Строительство начали в ноябре 2020 года. Сейчас работают в усиленном режиме. Здание возвели, ведутся внешние и внутренние работы.

С улыбкой на лице. От смущения. Перед объективом камеры работать еще не приходилось. Этап грунтовки, чтобы лучше лег следующий слой отделки. За красоту здесь отвечают женщины. Невзрачная серая стена становится белоснежнее с каждой уложенной плиткой. На одну уходит полминуты. С хрупким материалом Галина Чутчева работает уже 16 лет. В 2005 году окончила училище. Отучилась на специальность мастер-отделочник и сразу начала работать на стройке.

Трехэтажный детский сад в микрорайоне Кузнецовский затон начали возводить в ноябре прошлого года. Он рассчитан на 260 малышей. Бюджет – 230 миллионов рублей. Финансирование – по республиканской адресной инвестиционной программе. Сейчас готова коробка здания. Ведутся фасадные, кровельные и внутриотделочные работы, электромонтаж, прокладывают коммуникации. На объекте трудятся около полусотни человек. Летом традиционно строительство идет быстрее.