Пловцы из Башкирии завоевали 16 медалей чемпионата Европы среди лиц с особенностями здоровья

Башкирские пловцы привезли домой 16 медалей чемпионата Европы среди спортсменов с нарушением зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, уфимец Богдан Мозговой установил новый мировой рекорд. Соревнования  проходили в Португалии. Часть спортсменов уже отправилась на новые сборы, ведь впереди подготовка к паралимпийским играм в Токио.

Громкие комментарии, поздравления, чуть ли не хвалебные оды в прямом эфире. Ведущие трансляций на европейском форуме остались под впечатлением от заплыва уфимского спортсмена. Богдан Мозговой установил мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине. Он задал тон российской сборной в комбинированной эстафете, тот результат пошел и в личный зачет. 

Мы были очень серьезно настроены, так как главный соперник наш – это итальянцы. Сильная команда. В командно-медальном зачете они были выше нас, поэтому мы были в напряженной ситуации,  а не с мыслями, что мы выходим и 100 процентов выиграем.  

Богдан Мозговой, двукратный чемпион Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Вообще этот чемпионат Европы получился успешным для башкирских и российских спортсменов. Национальная сборная заняла третье командное место на Европе и второе по общему количеству медалей. И это при том, что не все наши пловцы были допущены до соревнований. У некоторых не было двух допинг-проб. Но сборников республики это не коснулось. Башкортостан на чемпионате представили пять атлетов: у трех из них поражение опорно-двигательного аппарата и два представителя спорта – незрячие. На всех они заработали 16 наград, пять из которых золотые, а также установили один мировой рекорд.

Фото №1 - Пловцы из Башкирии завоевали 16 медалей чемпионата Европы среди лиц с особенностями здоровья

Мы ожидали этот результат. Только насколько мы могли его превысить, вот это был волнительный момент для нас. Как тренер я знал, что он проплывет и готов на эти секунды. Будем смотреть дальше.

Сергей Трухачев, тренер сборной России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

 А дальше только новые перспективы. Одна из звездочек прошедшего чемпионата – Аделина Разетдинова. В Португалии спортсменка завоевала бронзу на стометровке брассом. И это ее первая медаль международного уровня.

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Не было времени насладиться моментом после награждения. Я думала, что мне плыть еще одну дистанцию. Но это было очень здорово.

Аделина Разетдинова, бронзовый призер чемпионата Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

На самом деле до отдыха еще работать и работать. Впереди самая горячая пора. Ребята в списке кандидатов на участие в паралимпийских играх в Токио. Сейчас спортсмены с нарушением зрения уже в Раменском на сборах перед этапом Кубка мира в Берлине. Атлеты с ПОДА вскоре начнут тренировки в Московской области.

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