Пловцы из Башкирии завоевали 16 медалей чемпионата Европы среди лиц с особенностями здоровья

Башкирские пловцы привезли домой 16 медалей чемпионата Европы среди спортсменов с нарушением зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, уфимец Богдан Мозговой установил новый мировой рекорд. Соревнования проходили в Португалии. Часть спортсменов уже отправилась на новые сборы, ведь впереди подготовка к паралимпийским играм в Токио.
Громкие комментарии, поздравления, чуть ли не хвалебные оды в прямом эфире. Ведущие трансляций на европейском форуме остались под впечатлением от заплыва уфимского спортсмена. Богдан Мозговой установил мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине. Он задал тон российской сборной в комбинированной эстафете, тот результат пошел и в личный зачет.
Вообще этот чемпионат Европы получился успешным для башкирских и российских спортсменов. Национальная сборная заняла третье командное место на Европе и второе по общему количеству медалей. И это при том, что не все наши пловцы были допущены до соревнований. У некоторых не было двух допинг-проб. Но сборников республики это не коснулось. Башкортостан на чемпионате представили пять атлетов: у трех из них поражение опорно-двигательного аппарата и два представителя спорта – незрячие. На всех они заработали 16 наград, пять из которых золотые, а также установили один мировой рекорд.
А дальше только новые перспективы. Одна из звездочек прошедшего чемпионата – Аделина Разетдинова. В Португалии спортсменка завоевала бронзу на стометровке брассом. И это ее первая медаль международного уровня.
На самом деле до отдыха еще работать и работать. Впереди самая горячая пора. Ребята в списке кандидатов на участие в паралимпийских играх в Токио. Сейчас спортсмены с нарушением зрения уже в Раменском на сборах перед этапом Кубка мира в Берлине. Атлеты с ПОДА вскоре начнут тренировки в Московской области.