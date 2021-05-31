Пловцы из Башкирии завоевали 16 медалей чемпионата Европы среди лиц с особенностями здоровья

Башкирские пловцы привезли домой 16 медалей чемпионата Европы среди спортсменов с нарушением зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, уфимец Богдан Мозговой установил новый мировой рекорд. Соревнования проходили в Португалии. Часть спортсменов уже отправилась на новые сборы, ведь впереди подготовка к паралимпийским играм в Токио.

Громкие комментарии, поздравления, чуть ли не хвалебные оды в прямом эфире. Ведущие трансляций на европейском форуме остались под впечатлением от заплыва уфимского спортсмена. Богдан Мозговой установил мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине. Он задал тон российской сборной в комбинированной эстафете, тот результат пошел и в личный зачет.

Мы были очень серьезно настроены, так как главный соперник наш – это итальянцы. Сильная команда. В командно-медальном зачете они были выше нас, поэтому мы были в напряженной ситуации, а не с мыслями, что мы выходим и 100 процентов выиграем. Богдан Мозговой, двукратный чемпион Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Вообще этот чемпионат Европы получился успешным для башкирских и российских спортсменов. Национальная сборная заняла третье командное место на Европе и второе по общему количеству медалей. И это при том, что не все наши пловцы были допущены до соревнований. У некоторых не было двух допинг-проб. Но сборников республики это не коснулось. Башкортостан на чемпионате представили пять атлетов: у трех из них поражение опорно-двигательного аппарата и два представителя спорта – незрячие. На всех они заработали 16 наград, пять из которых золотые, а также установили один мировой рекорд.

Мы ожидали этот результат. Только насколько мы могли его превысить, вот это был волнительный момент для нас. Как тренер я знал, что он проплывет и готов на эти секунды. Будем смотреть дальше. Сергей Трухачев, тренер сборной России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

А дальше только новые перспективы. Одна из звездочек прошедшего чемпионата – Аделина Разетдинова. В Португалии спортсменка завоевала бронзу на стометровке брассом. И это ее первая медаль международного уровня.

Не было времени насладиться моментом после награждения. Я думала, что мне плыть еще одну дистанцию. Но это было очень здорово. Аделина Разетдинова, бронзовый призер чемпионата Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата