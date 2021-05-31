На трассе Уфа – Аэропорт стартовали работы по устранению колейности

С 31 мая ограничено движение на участке дороги Уфа – Аэропорт. Ремонтные работы ведутся от трассы М5 «Урал» до проспекта Салавата Юлаева. Поводом для обновления полотна стала колейность дороги. Когда завершится ремонт и какими маршрутами можно объехать ремонтируемый участок?

Ежедневно этот участок дороги выдерживает нагрузку в 120 тысяч автомобилей. Одно из неизбежных последствий такого плотного трафика – колейность. Предупреждает о дефектах полотна на трассе знак «Неровная дорога». Хотя и невооруженным глазом можно увидеть волны на асфальте. Одно неверное движение может отбросить автомобиль на соседнюю полосу. С сегодняшнего дня на этом участке работает спецтехника.

Ремонтные работы начинаются с федеральной трассы М5 в сторону Уфы. Протяженность обновляемого участка – порядка 7 километров.

Обновлять дорожное полотно будут до проспекта Салавата Юлаева, в том числе Бельский мост. На данный момент фрезеруют верхний слой асфальта, чтобы ликвидировать колейность. Кстати, в муниципалитет поступили предписания ГИБДД по устранению деформации. Ремонтироваться каждая полоса будет участками по 1300 метров.

Первая смена работы будет производиться с 10:00 до 18:00. Вторая – с 18:00 до 7:00. Альберт Батталов, начальник участка

С 7 утра до 12 часов дня ремонт на дороге Аэропорт – Уфа приостановят. Правило касается и воскресенья, когда въезд в город итак вызывает сложности. Работы приостановят на целый день.

Завершение работ на этой трассе запланировано до 30 сентября текущего года. Но дорожные службы прилагают все усилия, чтобы завершить работы в течение месяца. Дорожные службы в начале июня планируют нанести разметку. Лариса Салихова, заместитель информационно-аналитического управления пресс-службы администрации г.Уфы