На трассе Уфа – Аэропорт стартовали работы по устранению колейности

С 31 мая ограничено движение на участке дороги Уфа – Аэропорт. Ремонтные работы ведутся от трассы М5 «Урал» до проспекта Салавата Юлаева. Поводом для обновления полотна стала колейность дороги. Когда завершится ремонт и какими маршрутами можно объехать ремонтируемый участок?
Ежедневно этот участок дороги выдерживает нагрузку в 120 тысяч автомобилей. Одно из неизбежных последствий такого плотного трафика – колейность. Предупреждает о дефектах полотна на трассе знак «Неровная дорога». Хотя и невооруженным глазом можно увидеть волны на асфальте. Одно неверное движение может отбросить автомобиль на соседнюю полосу. С сегодняшнего дня на этом участке работает спецтехника.
Ремонтные работы начинаются с федеральной трассы М5 в сторону Уфы. Протяженность обновляемого участка – порядка 7 километров.
Обновлять дорожное полотно будут до проспекта Салавата Юлаева, в том числе Бельский мост. На данный момент фрезеруют верхний слой асфальта, чтобы ликвидировать колейность. Кстати, в муниципалитет поступили предписания ГИБДД по устранению деформации. Ремонтироваться каждая полоса будет участками по 1300 метров.
С 7 утра до 12 часов дня ремонт на дороге Аэропорт – Уфа приостановят. Правило касается и воскресенья, когда въезд в город итак вызывает сложности. Работы приостановят на целый день.
Тем не менее пробки неизбежны. В администрации города предлагают автовладельцам использовать альтернативные маршруты. Это Пугачевский и Затонский мосты. Также добраться до работы быстрее получится через населенные пункты Берёзовка и Нижегородка.