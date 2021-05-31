Белорусская авиакомпания «Белавиа» запустила прямые рейсы в Уфу

Водной аркой сегодня утром Уфа встретила первый самолет из Минска. Белорусская авиакомпания «Белавиа» запустила прямые рейсы в столицу Башкортостана. Теперь долететь без пересадок из Минска в Уфу и обратно можно будет по понедельникам.

Только на горизонте виднеется белорусский боинг, как на земле наготове его ждут два пожарных расчета. Посадка не аварийная, как можно было подумать с первого взгляда. Это такая древняя традиция – встречать дебютантов. Как только борт приземляется, над ним запускают струю воды, создавая арку. Так официально было открыто прямое направление из Минска в Уфу.

Самолет вылетел из Минска в 00:10 минут по белорусскому времени и прибыл столицу Башкирии в 4:30 по Уфе. Пассажиры отмечают, что новое направление стало более удобным в плане экономии времени и средств.

Уфа стала третьим городом России, в который белорусская авиакомпания начала летать в мае и девятым регулярным рейсом «Белавиа» в Россию. Напомним, что ряд европейских стран прекратили авиасообщения с Беларусью, что дало возможность авиаперевозчику и странам СНГ увеличить количество полетов.

А уже в 6:20 утра по уфимскому времени в Беларусь отправился первый рейс уже из столицы нашей республики. Возле стоек регистрации состоялось торжественное открытие рейса. Для улетающих пассажиров был организован фуршет.