Белорусская авиакомпания «Белавиа» запустила прямые рейсы в Уфу

Водной аркой сегодня утром Уфа встретила первый самолет из Минска. Белорусская авиакомпания «Белавиа» запустила прямые рейсы в столицу Башкортостана. Теперь долететь без пересадок из Минска в Уфу и обратно можно будет по понедельникам.
Только на горизонте виднеется белорусский боинг, как на земле наготове его ждут два пожарных расчета. Посадка не аварийная, как можно было подумать с первого взгляда. Это такая древняя традиция – встречать дебютантов. Как только борт приземляется, над ним запускают струю воды, создавая арку. Так официально было открыто прямое направление из Минска в Уфу.
Самолет вылетел из Минска в 00:10 минут по белорусскому времени и прибыл столицу Башкирии в 4:30 по Уфе. Пассажиры отмечают, что новое направление стало более удобным в плане экономии времени и средств.
Уфа стала третьим городом России, в который белорусская авиакомпания начала летать в мае и девятым регулярным рейсом «Белавиа» в Россию. Напомним, что ряд европейских стран прекратили авиасообщения с Беларусью, что дало возможность авиаперевозчику и странам СНГ увеличить количество полетов.
А уже в 6:20 утра по уфимскому времени в Беларусь отправился первый рейс уже из столицы нашей республики. Возле стоек регистрации состоялось торжественное открытие рейса. Для улетающих пассажиров был организован фуршет.
Переговоры по открытию нового направления длились около пяти лет. Авиакомпания «Белавиа» выполняет полеты на воздушном судне Embraer 175, рассчитанном на 76 пассажиров. Рейсы между столицами Башкортостана и Беларуси будут выполняться один раз в неделю по понедельникам. В будущем представители «Белавиа» и уфимского аэропорта не исключают увеличение количества полетов.