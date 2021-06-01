В Башкирии лже-целитель обокрал 86-летнюю пенсионерку

86-летняя жительница Стерлитамака стала жертвой лже-целителя. Обманом он похитил у нее ювелирные украшения и тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Пенсионерка рассказала, что в магазине к ней подошел мужчина, представился целителем и предложил свою помощь, на что женщина отказалась. Неизвестный, взяв ее под руку, всё же пошел вместе с ней. Они пришли домой, на кухне мужчина набрал банку воды и заявил, что якобы вода порченная.
Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Стерлитамака, который два раза имел проблемы с законом по статье "Мошенничество".
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.