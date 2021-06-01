В Башкирии лже-целитель обокрал 86-летнюю пенсионерку

86-летняя жительница Стерлитамака стала жертвой лже-целителя. Обманом он похитил у нее ювелирные украшения и тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии лже-целитель обокрал 86-летнюю пенсионерку

Пенсионерка рассказала, что в магазине к ней подошел мужчина, представился целителем и предложил свою помощь, на что женщина отказалась. Неизвестный, взяв ее под руку, всё же пошел вместе с ней. Они пришли домой, на кухне мужчина набрал банку воды и заявил, что якобы вода порченная.

Далее он сказал, что будет лечить пенсионерку, прошел с ней в спальную комнату, где сказал, что необходимо снять золотой крестик, золотую цепочку и 2 золотых кольца. Под этим предлогом, неизвестный, снял золотые изделия, пояснив, что будет читать молитвы. Через некоторое время мужчина ретировался из квартиры. По словам женщины, не закончив «ритуал», "целитель" прихватил с собой все снятые с женщины ранее золотые изделия и 1 тысячу рублей.

пресс-служба МВД Башкирии

Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Стерлитамака, который два раза имел проблемы с законом по статье "Мошенничество".

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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