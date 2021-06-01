В Башкирии лже-целитель обокрал 86-летнюю пенсионерку

Далее он сказал, что будет лечить пенсионерку, прошел с ней в спальную комнату, где сказал, что необходимо снять золотой крестик, золотую цепочку и 2 золотых кольца. Под этим предлогом, неизвестный, снял золотые изделия, пояснив, что будет читать молитвы. Через некоторое время мужчина ретировался из квартиры. По словам женщины, не закончив «ритуал», "целитель" прихватил с собой все снятые с женщины ранее золотые изделия и 1 тысячу рублей.

пресс-служба МВД Башкирии