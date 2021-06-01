В Башкирии пьяный водитель съехал в кювет и погиб

Смертельная авария произошла накануне, 31 мая, в Баймакском районе. 40-летний мужчина трагически погиб, съехав на машине в кювет.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, мужчина управлял «ВАЗ-2110». В один момент он допустил съезд в кювет – машина перевернулась. Водитель получил смертельные травмы и погиб, не дождавшись приезда скорой помощи. Его пассажир отделался серьёзным шоком.