В Башкирии пьяный водитель съехал в кювет и погиб

Смертельная авария произошла накануне, 31 мая, в Баймакском районе. 40-летний мужчина трагически погиб, съехав на машине в кювет.

Фото №1 - В Башкирии пьяный водитель съехал в кювет и погиб

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, мужчина управлял «ВАЗ-2110». В один момент он допустил съезд в кювет – машина перевернулась. Водитель получил смертельные травмы и погиб, не дождавшись приезда скорой помощи. Его пассажир отделался серьёзным шоком.

По словам пострадавшего, водитель находился за рулём авто в состоянии алкогольного опьянения. Данную версию предстоит проверить с помощью химико-токсикологического исследования.

Фото: ГИБДД РБ. 

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