Жители Уфы вновь жалуются на едкий запах на улице

Жители Уфы вновь жалуются на неприятный едкий запах с улицы. В Управление гражданской защиты поступило большое количество сообщений о невозможности дышать чистым воздухом.

Так, 16 обращений было направлено от жителей Калининского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского районов Уфы.

Все заявки были переданы в соответствующие инстанции: Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Министерство природопользования и экологии. Были взяты образцы воздуха, которые направили на лабораторные исследования. Также планируется провести замеры ПДК и мониторинг атмосферного воздуха.