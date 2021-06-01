В Башкирии наградили выпускников «Школы фермера»

Гранты получили три участника проекта, их бизнес-планы были отмечены как наиболее значимые для республики. Реализацией своих идей на полученные средства займутся фермеры Эльдар Хабибуллин, Алмаз Салимгараев и Гульнур Исхакова.

Выпускники и члены жюри из 15 регионов были подключены к церемонии посредством видеоконференцсвязи. Сами сертификаты победители получили из рук представителей организаторов учебного процесса в республике

Всего в Башкортостане на фермерские гранты претендовали 20 слушателей, которые обучались по специализациям «Водоплавающая птица» и «Пчеловодство». Занятия в «Школе фермера» позволили всем участникам лично перенять передовой опыт ведущих сельскохозяйственных производителей. Полученные знания и новые методы ведения агробизнеса каждый из выпускников сможет реализовать на благо развития своего хозяйства.