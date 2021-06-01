В Башкирии открыли мемориал в честь 103-й годовщины образования погранвойск

В интернете попалось видео, там открывают мемориал пограничной службе. Это, по-моему, было в Тюменской области, в Сургуте. У меня возникла идея поставить памятник у нас. Предложил одному, другому, начали писать в группе. Потихоньку все сплотились. Помогла администрация и предприниматели. Собрали более 100 тысяч. Памятник вместе с работой обошелся более 400 тысяч рублей.

Виктор Иванов, пограничник, житель села Чуваш-Кубово