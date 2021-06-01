В Башкирии открыли мемориал в честь 103-й годовщины образования погранвойск

Пограничникам всех времен посвящается. В Иглинском районе в честь 103-й годовщины образования пограничных войск открыли мемориал. Памятник стоит в селе Чуваш-Кубово.

Идея его установки возникла у местного жителя Виктора Иванова, проходившего службу в погранвойсках в начале 2000-х годов. Инициативу поддержали его друзья-пограничники. Жители села прошлись в колонне от сельсовета до мемориала, установленного на вершине горы как напоминание о тех, кто стоит и стоял на защите государственной границы России. В память о героях участники мероприятия возложили цветы.

В интернете попалось видео, там открывают мемориал пограничной службе. Это, по-моему, было в Тюменской области, в Сургуте. У меня возникла идея поставить памятник у нас. Предложил одному, другому, начали писать в группе. Потихоньку все сплотились. Помогла администрация и предприниматели. Собрали более 100 тысяч. Памятник вместе с работой обошелся более 400 тысяч рублей.

Виктор Иванов, пограничник, житель села Чуваш-Кубово
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