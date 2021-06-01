В Башкирии открыли мемориал в честь 103-й годовщины образования погранвойск

Пограничникам всех времен посвящается. В Иглинском районе в честь 103-й годовщины образования пограничных войск открыли мемориал. Памятник стоит в селе Чуваш-Кубово.
Идея его установки возникла у местного жителя Виктора Иванова, проходившего службу в погранвойсках в начале 2000-х годов. Инициативу поддержали его друзья-пограничники. Жители села прошлись в колонне от сельсовета до мемориала, установленного на вершине горы как напоминание о тех, кто стоит и стоял на защите государственной границы России. В память о героях участники мероприятия возложили цветы.