В Уфе прошел слет одаренных детей

Слет одаренных детей. В колонном зале Минсельхоза наградили победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Без подарков не остались и призеры республиканского этапа чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.
Также наградили учителей-наставников, подготовивших ребят к Всероссийской олимпиаде школьников. Ежегодное чествование одаренных детей для администрации города стало уже доброй традицией. Имена участников слета будут внесены в книгу талантливой молодежи города Уфы.