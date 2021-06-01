В Уфе прошел слет одаренных детей

Слет одаренных детей. В колонном зале Минсельхоза наградили победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Без подарков не остались и призеры республиканского этапа чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Также наградили учителей-наставников, подготовивших ребят к Всероссийской олимпиаде школьников. Ежегодное чествование одаренных детей для администрации города стало уже доброй традицией. Имена участников слета будут внесены в книгу талантливой молодежи города Уфы. 

Сегодняшняя награда дает мне право поступления в любой вуз страны без вступительных испытаний. Мне нужно только получить аттестат об окончании школы.

Ильяс Галемханов, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
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