В Башкирии 18-летний парень разбился на легковом авто

31 мая в Давлекановском районе произошла смертельная авария. За рулём «Лады Калина» погиб 18-летний парень.

Как сообщает ГИБДД РБ, инцидент произошёл на 37 км автотрассы Давлеканово-Ивангород. Молодой водитель допустил опрокидывание авто в кювет, получил тяжёлые травмы и скончался на месте ДТП. Травмы также получили 26-летний и 33-летний пассажиры, которым потребовалась госпитализация.

Фото №1 - В Башкирии 18-летний парень разбился на легковом авто

Выяснилось, что 18-летний парень получил права лишь пять дней назад. Причины произошедшей аварии выяснят сотрудники правоохранительных органов.

Фото: ГИБДД РБ. 

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