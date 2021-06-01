В Башкирии 18-летний парень разбился на легковом авто

31 мая в Давлекановском районе произошла смертельная авария. За рулём «Лады Калина» погиб 18-летний парень.
Как сообщает ГИБДД РБ, инцидент произошёл на 37 км автотрассы Давлеканово-Ивангород. Молодой водитель допустил опрокидывание авто в кювет, получил тяжёлые травмы и скончался на месте ДТП. Травмы также получили 26-летний и 33-летний пассажиры, которым потребовалась госпитализация.
Выяснилось, что 18-летний парень получил права лишь пять дней назад. Причины произошедшей аварии выяснят сотрудники правоохранительных органов.
Фото: ГИБДД РБ.