В Башкирии 18-летний парень разбился на легковом авто

Как сообщает ГИБДД РБ, инцидент произошёл на 37 км автотрассы Давлеканово-Ивангород. Молодой водитель допустил опрокидывание авто в кювет, получил тяжёлые травмы и скончался на месте ДТП. Травмы также получили 26-летний и 33-летний пассажиры, которым потребовалась госпитализация.