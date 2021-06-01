Житель Башкирии с ножом совершил два нападения за полчаса

В Бирске продавщицы двух торговых точек сообщили о разбойном нападении на магазины. О произошедшем сообщила пресс-служба МВД по РБ.

65-летний мужчина с ножом зашёл в небольшой магазин, но его тут же спугнули посетители. Но от совершения преступления он не отказался и просто пошёл в другой магазин на той же улице. Там испуганная продавщица не смогла дать отпор налётчику и отдала ему 3 тысяч рублей из кассы и две бутылки коньяка.

После того, как мужчина покинул магазин, она тут же вызвала полицию, которая задержала злоумышленника недалеко от места преступления. Потратить деньги и выпить алкоголь он не успел.