Глава ГИБДД Башкирии рассказал о своей отставке

Я решил, что если люди поддержат, то буду дальше баллотироваться в Госдуму. Я уже более 30 лет отработал в органах МВД, поэтому весь предельный возраст отработал, теперь можно и дальше подумать. Если люди доверят, пойдем дальше в Думу.

Динар Гильмутдинов