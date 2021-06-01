Глава ГИБДД Башкирии рассказал о своей отставке

Главный инспектор ГИБДД Башкирии заявил о своей отставке. Динар Гильмутдинов прокомментировал своё решение о выборах в Госдуму в эфире радио «Эха Москвы в Уфе».
Сейчас Динар Гильмутдинов находится в отпуске. По его словам, он уже 30 лет служит в органах МВД, и теперь можно подумать о других сферах профессионального развития.
Точное решение об отставке инспектор пока не принял, так как ждёт результатов праймериз «Единой России». Напомним, Динар Гильмутдинов выдвигается в качестве депутата в Государственную думу от Стерлитамакского избирательного округа №8. В своём округе глава ГИБДД набрал 86,5 тысяч голосов и занял первое место в рейтинге.