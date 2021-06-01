Россия планирует продлить запрет на полёты в Турцию

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России планирует продлить запрет на полёты в Турцию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалистов, отдых в Турции всё ещё небезопасен из-за напряженной эпидемиологической ситуации. 1 июня, то есть сегодня, истекает первый срок запрета. На сколько продлят новое ограничение, пока неизвестно.