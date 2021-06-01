В Башкирии нетрезвая молодая учительница устроила ДТП

Инцидент произошёл на 5 км автодороги Базилевка-Ургуш. 25-летняя девушка за рулём «Хёндай Ай30» совершила съезд в кювет, а потом перевернулась. Учительница получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

Медосвидетельствование показало наличие следов алкоголя в крови женщины. По её словам, она возвращалась с банкета, где позволила себе выпить три бокала вина. Теперь ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5-2 года.