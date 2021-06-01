Спасатели Уфы пришли на помощь застрявшим котятам и щенку

Спасатели Уфы помогают не только людям, но и их четвероногим друзьями. Так, в течение последних дней сотрудники Поисково-спасательной дружбы четыре раза приходили на помощь зверькам.

29 мая жительница Уфы обратилась с просьбой вытащить её щенка таксы, который забрался под душевую кабинку. Самостоятельно шустрый малыш вылезти не смог, и спасателям пришлось проявить смекалку. Специалисты сделали отверстие в подиуме, на котором стояла кабинка, и вызволили таксу из западни.

А в субботу, 30 мая, у уфимской семьи между батареей застрял котёнок. Горожане побоялись причинить вред питомцу, поэтому обратились к спасателям, которые за 10 минут с помощью слесарного инструмента освободили пушистика.

31 мая три маленьких котёнка застряли под кровлей остановочного павильона. Малыши долго пищали и звали на помощь, пока спасатели не открыли кровельное покрытие и не передали котят женщине, которая и услышала их грустный плач. А ещё одна кошка застряла на дереве после того, как выпрыгнула из окна на четвёртом этаже. Спасатели оперативно сняли её с дерева и передали хозяйке.