В Башкирии пьяный рабочий сорвался с пятиметровой высоты

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, произошедшего на производстве в Октябрьском. Именно там 45-летний подсобный рабочий упал с высоты пяти метров.

Инцидент произошёл 12 апреля во время выгрузки мешков с триполифосфатом. Подсобный рабочий упал с погрузочной площадки на бетонный пол, пролетев пять метров вниз. Его в экстренном порядке госпитализировали в ближайшее медучреждение, где ему диагностировали тяжёлую травму.