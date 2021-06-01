В Башкирии пьяный рабочий сорвался с пятиметровой высоты

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, произошедшего на производстве в Октябрьском. Именно там 45-летний подсобный рабочий упал с высоты пяти метров.
Инцидент произошёл 12 апреля во время выгрузки мешков с триполифосфатом. Подсобный рабочий упал с погрузочной площадки на бетонный пол, пролетев пять метров вниз. Его в экстренном порядке госпитализировали в ближайшее медучреждение, где ему диагностировали тяжёлую травму.
Выяснилось, что в злополучный день рабочий был пьян. Причиной несчастного случая назвали неудовлетворительную организацию работ и нарушение работниками трудовой дисциплины. В отношении работодателя было возбуждено административное производство.