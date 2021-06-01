В Чекмагуше по поручению Радия Хабирова благоустроили дворовую территорию

Сегодня приехал, посмотрел, людям тоже спасибо сказал за их терпение. Ну и сразу у нас есть новое направление работы. Столько людей мы делаем счастливыми. Я всегда говорю, что даже цена на их квартиры сейчас выросла благодаря тому, что мы дворы сделали. Фасады сделали. Подъезды сделали. Это помощь государства. Люди здесь простые живут, рабочие, всю жизнь работали они. Поэтому это наш долг – помогать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан