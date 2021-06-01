В Чекмагуше по поручению Радия Хабирова благоустроили дворовую территорию

Радий Хабиров проконтролировал качество ремонта в одном из дворов Чекмагуша. Почти два года назад здесь был разбитый асфальт, лужи. Тогда жители попросили Главу Башкортостана сделать ремонт.

В прошлом году территорию преобразили по программе «Башкирские дворики». Дороги заасфальтированы, установлены бордюры, проведено озеленение. Также по соседству находится детский игровой комплекс. Кроме того, утеплены жилые дома. Сельчане поблагодарили руководителя республики за проделанные работы.

Фото №1 - В Чекмагуше по поручению Радия Хабирова благоустроили дворовую территорию

Жители Чекмагуша попросили Радия Хабирова запланировать строительство бассейна. Такие планы есть. Руководитель республики отметил, что также рассматривается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

Сегодня приехал, посмотрел, людям тоже спасибо сказал за их терпение. Ну и сразу у нас есть новое направление работы. Столько людей мы делаем счастливыми. Я всегда говорю, что даже цена на их квартиры сейчас выросла благодаря тому, что мы дворы сделали. Фасады сделали. Подъезды сделали. Это помощь государства. Люди здесь простые живут, рабочие, всю жизнь работали они. Поэтому это наш долг – помогать.

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