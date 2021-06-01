Жители Башкирии увидят редкое космическое явление

10 июня в республике можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. В этот день Луна закроет часть солнечного диска. Наиболее ярко это можно будет увидеть в 16:52, а само затмение начнётся в 15:51. Луна будет частично загораживать Солнце почти два часа.