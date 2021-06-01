Жители Башкирии увидят редкое космическое явление

Пресс-служба Уфимского городского планетария рассказала, что жители Башкирии смогут увидеть редкое космическое явление.
10 июня в республике можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. В этот день Луна закроет часть солнечного диска. Наиболее ярко это можно будет увидеть в 16:52, а само затмение начнётся в 15:51. Луна будет частично загораживать Солнце почти два часа.
Однако представители планетария настоятельно не рекомендуют смотреть на Солнце невооруженным глазом. Также понаблюдать за затмением нельзя через бинокль или телескоп. Это может привести к повреждению глаза и даже к потере зрения.
Для наблюдения за Солнцем можно использовать специальные астрономические очки, сварочные маски, засвеченную фотопленку, рентгеновские снимки.