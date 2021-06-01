В Башкирии садоводы почти неделю живут без света

Остались без света. В домах жителей садового объединения «Акбердинское» шестой день нет электричества. Люди возмущены действиями ресурсоснабжающей организации. Дачники платят исправно за свет и недоумевают, почему их отрывают от цивилизации. А вот поставщик энергии говорит, что у садоводов накопились многомиллионные долги.

Пожилые, люди среднего возраста и дети. На улицу вышел практически каждый, кто был дома. Возмущенные жители садового объединения «Акбердинское» устали от периодических отключений электричества, а в последние шесть дней света и вовсе нет.

Много у нас здесь жителей с детьми, семейных. Есть у нас здесь инвалиды на территории. Все это очень тяжело переносится. Поэтому у нас собираются люди, поэтому у нас такие волнения. Александр Малашенков, председатель СНО «Акбердинское»

Айгуль Матвеева с супругом воспитывают ребенка-инвалида. Специально купили участок за городом, чтобы оборудовать место с бассейном и тренажерами для реабилитации своего чада. Но с такими перебоями в электричестве, говорит Айгуль, все так и остается пока в планах.

Чтобы включить ингалятор, мне надо заводить генератор, а он бензиновый, очень сложно заводится. Если муж заводит его и уезжает на работу. Если он заглохнет, я не могу его включить. Айгуль Матвеева, жительница СНО «Акбердинское»

Ситуация с отключениями электроэнергии, считают жители, возникает из-за отсутствия прямых договоров. По словам дачников, они неоднократно обращались в ресурсоснабжающую организацию, чтобы каждому сделали индивидуальный счет. Основная масса людей не хочет страдать из-за чужих ошибок.

Вот уже на протяжении трех-четырех лет нам периодически отключают свет якобы за неуплату. Хотя все платят регулярно. То, что там есть какие-то воры, у кого-то задолженности, нас это мало интересует. Александр Шаговой, член СНО «Акбердинское»

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, долг садового объединения на сегодняшний день составляет чуть больше трех миллионов рублей. Для снятия штрафных санкций потребителю необходимо погасить всю имеющуюся задолженность. И об этом поставщик ресурса неоднократно уведомлял дачников.

Было заключено дополнительное соглашение на поэтапное погашение задолженности, но председателем данные условия не были соблюдены, то есть он ежемесячно должен был оплачивать определенную сумму. В связи чем, так как он не оплачивал, были введены ограничительные меры уже. Людмила Кузнецова, руководитель группы по связям с общественностью ООО «ЭСКБ»