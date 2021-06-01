В Башкирии садоводы почти неделю живут без света

Остались без света. В домах жителей садового объединения «Акбердинское» шестой день нет электричества. Люди возмущены действиями ресурсоснабжающей организации. Дачники платят исправно за свет и недоумевают, почему их отрывают от цивилизации. А вот поставщик энергии говорит, что у садоводов накопились многомиллионные долги.
Пожилые, люди среднего возраста и дети. На улицу вышел практически каждый, кто был дома. Возмущенные жители садового объединения «Акбердинское» устали от периодических отключений электричества, а в последние шесть дней света и вовсе нет.
Айгуль Матвеева с супругом воспитывают ребенка-инвалида. Специально купили участок за городом, чтобы оборудовать место с бассейном и тренажерами для реабилитации своего чада. Но с такими перебоями в электричестве, говорит Айгуль, все так и остается пока в планах.
Ситуация с отключениями электроэнергии, считают жители, возникает из-за отсутствия прямых договоров. По словам дачников, они неоднократно обращались в ресурсоснабжающую организацию, чтобы каждому сделали индивидуальный счет. Основная масса людей не хочет страдать из-за чужих ошибок.
Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, долг садового объединения на сегодняшний день составляет чуть больше трех миллионов рублей. Для снятия штрафных санкций потребителю необходимо погасить всю имеющуюся задолженность. И об этом поставщик ресурса неоднократно уведомлял дачников.
Со своей стороны, считают в ресурсоснабжающей организации, они пошли на все меры по урегулированию конфликта. Больше отсрочки по погашению долга поставщик давать не намерен. Электроснабжение возобновят только в том случае, если садовое объединение полностью погасит долг. А после этого можно рассмотреть и вопрос перехода на прямые договоры, говорят в «Башэлектросбыте». А вот Айгуль Матвеевой с ребенком-инвалидом на руках остается лишь ждать и надеется, что генератор вновь не заглохнет, пока муж на работе.