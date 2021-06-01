В Башкирии подвели итоги предварительного голосования «Единой России»

Стали известны результаты предварительного голосования партии «Единая Россия». Итоги озвучили сегодня на заседании организационного комитета. В региональном списке лидирует Александр Сидякин, в Уфимском одномандатном округе предпочтение большинство отдали Павлу Качкаеву.

Главный инспектор республики Динар Гильмутдинов смог набрать голоса по Стерлитамакскому одномандатному округу. В Башкортостане 151 кандидата зарегистрировали на выборы в Госдуму и 208 кандидатов – в Горсовет Уфы. Проголосовать можно было не только очно, а также дистанционно. По словам экспертов, сбоев в работе системы не было, несмотря на DoS-атаки на сервер.

Фото №1 - В Башкирии подвели итоги предварительного голосования «Единой России»
Фото №2 - В Башкирии подвели итоги предварительного голосования «Единой России»

Популяризация электронного голосования позволит в дальнейшем подойти к идее сокращения избирательных участков, что сулит не только экономию средств, но и позволит общественным организациям охватить все или большую их часть. Чем больше контроль, тем больше прозрачность выборов.

Максим Божко, секретарь межпартийного совета региональных отделений политических партий России в Республике Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти