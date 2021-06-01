В Башкирии подвели итоги предварительного голосования «Единой России»

Главный инспектор республики Динар Гильмутдинов смог набрать голоса по Стерлитамакскому одномандатному округу. В Башкортостане 151 кандидата зарегистрировали на выборы в Госдуму и 208 кандидатов – в Горсовет Уфы. Проголосовать можно было не только очно, а также дистанционно. По словам экспертов, сбоев в работе системы не было, несмотря на DoS-атаки на сервер.