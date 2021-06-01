В Уфе прошли акции, посвященные Всемирному дню без табака

Жители Уфы присоединились к масштабной акции, приуроченной ко Всемирному дню без табака. Накануне на вечернюю зарядку и флешмоб в парк «Ватан» вышли более 800 жителей города.

После разминки в амфитеатре участники акции сложили большой паззл с призывами сказать «нет» вредной привычке и исполнили самый массовый «башкирский твист». В этом году глобальная кампания Всемирной организации здравоохранения проходит под лозунгом «Пора отказаться от табака». Организаторы акции в Уфе – активисты регионального патриотического движения.

Здесь все проходит в виде флешмоба с флагом России. Также будем проводить местечковые мероприятия против курения, чтобы молодежь бросала, а другие не начинали. Юлай Муратов, председатель Морского собрания Республики Башкортостан

После флешмоба участники предложили жителям города обменять сигареты на полезную альтернативу – яблоки и мандарины. Уфимцы делились своими историями борьбы с привычкой, а некоторые приняли вызов и пообещали бросить курить в течение месяца.