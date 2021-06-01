В Башкирии от коронавируса за сутки скончался один пациент

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах.
Так, в Башкирии за последние сутки выявили 91 пациента с коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 38 292 человек. С выздоровлением выписали 101 пациента (за всё время – 36 253), скончался один пациент за сутки (523).
В России за сутки зарегистрировали 9500 человек с коронавирусом (за всё время — 5 081 417). Выздоровели — 8994 (4 693 579), скончались – 372 (121 873), одновременно болеют – 265 965.