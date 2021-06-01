«Людей очень жалко»: Радий Хабиров поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с повозкой

Радий Хабиров навестил родных и односельчан артистов фольклорного ансамбля из села Новомуслюмово Мечетлинского района, пострадавших в ДТП. На гужевую повозку совершил наезд водитель иномарки. Авария произошла 29 мая. Пожилые артисты ехали на обрядовый праздник «Кукушкин чай».

Двое пострадавших находятся на лечении в Месягутовской ЦРБ. Глава республики поручил Минздраву проконтролировать качество оказания им медицинской помощи, проверить работу местных амбулаторий и ФАПов.

Людей было очень жалко. Картина такая сюрреалистичная: они надели красивые национальные костюмы, с праздником, на гармошке едут, и в них врезается. Я говорю, что Бог все-таки спас, что никто не погиб. Поймите, женщина пострадала, ей ампутировали ногу. Надо помочь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - «Людей очень жалко»: Радий Хабиров поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с повозкой

В Новомуслюмово клуб должны были построить к 2024 году, но Радий Хабиров принял решение не откладывать это в долгий ящик. Не позднее августа этого года строительство начнут. В здании разместят библиотеку, местный парк благоустроят. Эти слова главы Башкортостана жители встретили аплодисментами.

Руководитель региона поручил «Башкиравтодору» к 12 июня отремонтировать подъездную дорогу к Новомуслюмово и центральную улицу, а также согласовать с ГИБДД установку лежачих полицейских с предупреждающими знаками. Радий Хабиров также побывал на роднике Фазыл-шишма, который благоустроили местные жители по программе местных инициатив.

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