«Людей очень жалко»: Радий Хабиров поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с повозкой

Людей было очень жалко. Картина такая сюрреалистичная: они надели красивые национальные костюмы, с праздником, на гармошке едут, и в них врезается. Я говорю, что Бог все-таки спас, что никто не погиб. Поймите, женщина пострадала, ей ампутировали ногу. Надо помочь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан