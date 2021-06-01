В Башкирии на здании школы, где учился Ульфат Мустафин, установили мемориальную доску

Память жива. На здании школы, в которой учился бывший мэр Уфы Ульфат Мустафин, установили мемориальную доску. В церемонии приняли участие члены его семьи и глава Башкортостана Радий Хабиров. В образовательном учреждении берегут воспоминания о своем знаменитом выпускнике. Сам Ульфат Мустафин при жизни помогал родной школе.
Трогательный момент – Радий Хабиров возлагает цветы и открывает мемориальную доску в память о бывшем мэре Уфы Ульфате Мустафине на здании школы села Старобаширово Чекмагушевского района, где он учился в старших классах. В церемонии также участвует семья – родственники и односельчане. Мама Миляуша Мустафина обращается на родном языке к своему сыну: «Сынок, спи спокойно, твои друзья заботятся обо мне». И не скрывает слез.
Ульфат Мустафин скончался после болезни в октябре прошлого года. В декабре 2020-го глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Уфы за его вклад в социальное и экономическое развитие республики. Ульфат Мустафин многое сделал для родного края, но многое и не успел, говорит руководитель региона.
В родной школе берегут память о знаменитом выпускнике. Радий Хабиров также посетил кабинет технологии, который оборудовали по инициативе Ульфата Мустафина. Он считал, что ребята должны ещё за школьной партой овладеть азами той или иной профессии, чтобы быть готовыми к жизни в условиях рыночной экономики. Учителя вспоминают его как доброго и надежного помощника.
Ульфат Мустафин из всех видов спорта выделял волейбол. Принято решение, что его имя будет присвоено Центру волейбола в Уфе после того, как спортивный объект будет сдан.