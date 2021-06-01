В Башкирии на здании школы, где учился Ульфат Мустафин, установили мемориальную доску

Мы были, конечно, рады этому кабинету. 8 швейных машинок, 4 оверлока, 4 утюга, главное манекены – 4. Это был огромный подарок и большой сюрприз для нас. И как будто бы Ульфат Мансурович предугадал эту пандемию. Вот эту страшную вещь. Мы, сотрудники школы, начали шить маски и раздавали всему поселению. Всего более 1000 штук раздали.

Гульнар Хасанова, директор школы им. Героя Советского Союза Г. Латыпова с. Старобаширово