В Башкирии на здании школы, где учился Ульфат Мустафин, установили мемориальную доску

Память жива. На здании школы, в которой учился бывший мэр Уфы Ульфат Мустафин, установили мемориальную доску. В церемонии приняли участие члены его семьи и глава Башкортостана Радий Хабиров. В образовательном учреждении берегут воспоминания о своем знаменитом выпускнике. Сам Ульфат Мустафин при жизни помогал родной школе.

Трогательный момент – Радий Хабиров возлагает цветы и открывает мемориальную доску в память о бывшем мэре Уфы Ульфате Мустафине на здании школы села Старобаширово Чекмагушевского района, где он учился в старших классах. В церемонии также участвует семья – родственники и односельчане. Мама Миляуша Мустафина обращается на родном языке к своему сыну: «Сынок, спи спокойно, твои друзья заботятся обо мне». И не скрывает слез.

Прошло семь месяцев, как Ульфат ушёл из жизни. И я выражаю большую материнскую благодарность Радию Фаритовичу за то, что искренне чтит его память. Здоровья вам и успехов в любых начинаниях, в вашем нелёгком труде, чтобы дела спорились, а рядом была верная команда.

Миляуша Мустафина, мама Ульфата Мустафина
Фото №1 - В Башкирии на здании школы, где учился Ульфат Мустафин, установили мемориальную доску

Ульфат Мустафин скончался после болезни в октябре прошлого года. В декабре 2020-го глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Уфы за его вклад в социальное и экономическое развитие республики. Ульфат Мустафин многое сделал для родного края, но многое и не успел, говорит руководитель региона.

Жизнь так устроена, что мы теряем родных, близких, теряем друзей. Не бывает же так, что они ушли в мир иной, и пропало все. Они остаются в нашем сердце, в мыслях, в воспоминаниях. Это постоянно воспоминания. Где-то они мучительные, где-то мы улыбаемся. Такая еще свежая рана для всех. Для всех, не только для меня, но и для родственников. Для многочисленных друзей Ульфата Мансуровича. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

В родной школе берегут память о знаменитом выпускнике. Радий Хабиров также посетил кабинет технологии, который оборудовали по инициативе Ульфата Мустафина. Он считал, что ребята должны ещё за школьной партой овладеть азами той или иной профессии, чтобы быть готовыми к жизни в условиях рыночной экономики. Учителя вспоминают его как доброго и надежного помощника.

Уфимская волна

Как-то успокаивал, и класс его слушался. Он таким мне и запомнился. Глаза у него всегда улыбались. А лицо было какое чистое, таким я его и запомнила. Он был настоящий мужчина.

Миляуша Гильмутдинова, учитель Ульфата Мустафина

Мы были, конечно, рады этому кабинету. 8 швейных машинок, 4 оверлока, 4 утюга, главное манекены – 4. Это был огромный подарок и большой сюрприз для нас. И как будто бы Ульфат Мансурович предугадал эту пандемию. Вот эту страшную вещь. Мы, сотрудники школы, начали шить маски и раздавали всему поселению. Всего более 1000 штук раздали.

Гульнар Хасанова, директор школы им. Героя Советского Союза Г. Латыпова с. Старобаширово

Ульфат Мустафин из всех видов спорта выделял волейбол. Принято решение, что его имя будет присвоено Центру волейбола в Уфе после того, как спортивный объект будет сдан.

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