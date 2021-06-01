В Башкирии массово гибнут пчелы

Башкирские пасечники бьют тревогу. В Кугарчинском и Зианчуринском районах республики массово гибнут пчелы.

Семья Хабибуллиных из села Максютово потеряла 135 ульев. Стоимость одной пчелосемьи доходит до 8 тыс. рублей, а если учесть и недополученный урожай, то общий ущерб для пасечника доходит до четырех миллионов рублей.

По словам фермера, они не могут вывезти колоды ни в лес, ни в поля. Из-за непарного шелкопряда территории сейчас обрабатывают инсектицидами, пестицидами и гербицидами. Именно из-за опасного насекомого в пяти районах республики ввели режим ЧС. Поля тоже подверглись обработке химикатами. Из-за аномально жаркого мая там развелось большое количество вредителей.

Фото №1 - В Башкирии массово гибнут пчелы

Мы пока не готовы сказать, от чего погибли пчелы. Завтра будет комиссионный выезд, и представители Россельхознадзора, Минлесхоза, Минсельхоза и Управления ветеринарии будут отбирать пробы, направлять в лаборатории. Выясним причину гибели пчел.

Раян Шагимухаметов, заместитель начальника Управления ветеринарии Республики Башкортостан
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