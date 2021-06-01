Эксперт: «Единая Россия» более подготовлена на подходе к выборам»

Стали известны результаты предварительного голосования партии «Единая Россия». Они были озвучены сегодня на итоговом заседании оргкомитета. Лидер в региональном списке – Александр Сидякин, в Уфимском одномандатном округе – Павел Качкаев.

Главный инспектор республики Динар Гильмутдинов смог набрать голоса по Стерлитамакскому одномандатному округу. В Башкортостане 151 кандидата зарегистрировали на выборы в Госдуму и 208 кандидатов в Горсовет Уфы. Проголосовать можно было не только очно, а также дистанционно – онлайн. По словам экспертов, сбоев в работе системы не было, несмотря на DoS-атаки на сервер.

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Здесь уже наша партия «Единая Россия» более подготовлена на подходе к выборам и более прозрачно, более объективно, с учетом мнения избирателей формирует список кандидатов на предстоящие выборы в Государственную Думу.

Азат Янгиров, ректор Института развития образования Республики Башкортостан, доктор экономических наук
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