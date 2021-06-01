В Уфе прошёл детский «Арт-курултай»

Детский «Арт-курултай» в Уфе прошёл вслед за одноимённым взрослым форумом. Вход строго 18 минус, из взрослых – только родители, организаторы и кураторы творческих площадок. Детей сегодня учили танцевать, играть на музыкальных инструментах, рисовать и не стесняться камеры.

Не хлебом-солью, а танцами. Так на красной дорожке встречали почётных гостей – сегодня это дети. На входе выступления, внутри – мастер-классы для зрителей.

Игра в две руки для оттачивания ритма. Данияр сосредоточен: к синтезатору подошёл впервые и, возможно, не в последний раз. Художественное открытие для себя сделал Искандер Гарипов. Красочная абстракция без кисти и карандаша – для кляксографии нужны краски и трубочки.

Впервые вижу такой способ рисования. Кляксография – это очень интересно. Ты сдуваешь, и у тебя получаются разные фигуры. Искандер Гарипов

Отдельный зал для самых маленьких. Игры, развивающие смекалку или фантазию. Мастер-класс для юных принцесс.

Происходящее транслировали сами дети в эфире главного телеканала республики. В программе включения, интервью с участниками форума. Прямой эфир на БСТ и в социальной сети во «ВКонтакте». Вещали юные таланты канала «Тамыр». Взять микрофон в свои руки сегодня мог любой ребёнок. Перед камерой – импровизация: краткая презентация о своих целях и увлечениях. Самира и Саида – сестрёнки, идут по стопам мамы – телеведущей редакции новостей на БСТ.

Я еще не определилась, но, наверное, буду телеведущей. Хотя говорят, что телеведущих заменят роботы. Самира Аминева

Будущие звёзды участвовали в мозговом штурме. 3 команды. Для всех одно задание: составить туристический маршрут для гостей республики.