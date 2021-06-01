В Уфе прошел первый в истории всероссийский турнир по водному поло

Кубок общероссийской федерации спорта глухих собрал в столице Башкортостана 4 команды из Москвы, Томска, Саратовской области и Уфы. Соревнования проходили два дня.
Первый гол в истории крупных турниров по водному поло на башкирской земле. Символично, что авторами стали уфимцы. Долгие годы этот вид спорта в нашей республике существовал на любительском уровне. Но сейчас получил новый виток развития. Команда среди слабослышащих существует уже давно. Именно благодаря им и состоялся первый всероссийский кубок.
На турнир планировали приехать более 4 команд. Но ситуация с пандемией, а также приближающийся чемпионат страны по плаванию среди слабослышащих не позволили некоторым городам привезти коллективы. История создания команд удивительна. Например, в Томске чемпионы Сурдлимпиады по керлингу попали на мастер-класс случайно. Но так заинтересовались, что нашли единомышленников и за два месяца с нуля создали боеспособный коллектив.
Правила игры в водное поло среди слабослышащих ничем не отличаются от тех, по которым играют здоровые спортсмены. 4 тайма по 7 минут. Порой игроки не всегда понимают, что был свисток. Но чем дольше играют, тем лучше ориентируются.
На первом в истории турнире в Уфе команда-хозяйка не сумела одержать победу. Наши спортсмены в круговом турнире заняли второе место, пропустив вперед Москву. На третьем месте расположился Томск.
Пока участие на всероссийских турнирах – единственная возможность играть на соревнованиях у слабослышащих спортсменов. Водное поло еще не внесли в список соревнований Сурдлимпиады ввиду того, что не везде могут собраться команды. Поэтому турнир в Уфе стал для этих спортсменов едва ли не главным в жизни.