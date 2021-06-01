В Уфе прошел первый в истории всероссийский турнир по водному поло

Кубок общероссийской федерации спорта глухих собрал в столице Башкортостана 4 команды из Москвы, Томска, Саратовской области и Уфы. Соревнования проходили два дня.

Первый гол в истории крупных турниров по водному поло на башкирской земле. Символично, что авторами стали уфимцы. Долгие годы этот вид спорта в нашей республике существовал на любительском уровне. Но сейчас получил новый виток развития. Команда среди слабослышащих существует уже давно. Именно благодаря им и состоялся первый всероссийский кубок.

На турнир планировали приехать более 4 команд. Но ситуация с пандемией, а также приближающийся чемпионат страны по плаванию среди слабослышащих не позволили некоторым городам привезти коллективы. История создания команд удивительна. Например, в Томске чемпионы Сурдлимпиады по керлингу попали на мастер-класс случайно. Но так заинтересовались, что нашли единомышленников и за два месяца с нуля создали боеспособный коллектив.

Они готовы тренироваться 25 часов в сутки. Это большое достижение. Константин Синеглазов, главный тренер сборной Томска по водному поло среди слабослышащих

Правила игры в водное поло среди слабослышащих ничем не отличаются от тех, по которым играют здоровые спортсмены. 4 тайма по 7 минут. Порой игроки не всегда понимают, что был свисток. Но чем дольше играют, тем лучше ориентируются.

Они все понимают по направлению движения рук судьи, ничем не отличаются правила. Вячеслав Кумаляев, судья соревнований

На первом в истории турнире в Уфе команда-хозяйка не сумела одержать победу. Наши спортсмены в круговом турнире заняли второе место, пропустив вперед Москву. На третьем месте расположился Томск.

Мы хотим сыграть на чемпионате мира и Европы, когда это будет, я не знаю. Ребята собрались, и для нас это очень волнительно. Роман Дамзин, серебряный призер турнира /г. Уфа/