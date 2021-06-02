Три журналиста из Башкирии победили в престижном конкурсе финансовой журналистики

В городе Чебоксары прошла церемония награждения победителей престижного конкурса финансовой журналистики "Рублёвая Зона". Девятый год подряд его проводят под руководством комитета по финансовым рынкам Государственной думы России. В этом году Башкортостан представлен наибольшим количеством победителей.
В номинации «Лучший автор телесюжета» третье место занял Равиль Ватолин, представитель РБК-Уфа, Олеся Вильданова, представляющая издание UfaCityNews, взяла второе место в номинации «Лучший автор публикации в интернет-СМИ», первое место за серию публикаций о финансовой грамотности занял представитель ИА Башинформ и газеты "Эксперт Башкортостан" Станислав Шахов.
Конкурс региональной финансовой журналистики «Рублёвая зона» проводится с 2014 года. Генеральным партнёром конкурса выступает Союз журналистов России.