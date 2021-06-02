Три журналиста из Башкирии победили в престижном конкурсе финансовой журналистики

Конкурс в этом году, как в целом и предыдущие прошёл на очень высоком уровне. Свыше 400 работ поступило организаторам. Ну и главное отличие этого конкурса это то что судят работы конкурсантов специалисты высшего уровня - это председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам, отраслевые Союзы и конечно когда выбор делается в пользу твоей работы ну радость берет. Судя по работам видно что финансовая журналистика набирает обороты что конечно очень хорошо ввиду того что финансовая грамотность нашего населения ну пока к сожалению не на столь высоком уровне. Хочется верить что с развитием такого конкурса и финансовых журналистов и финансовой журналистики всё в стране финансово будет круто.

Равиль Ватолин, журналист